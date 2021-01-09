При задымлении в шахте в Кузбассе никто не пострадал
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Около 200 человек вывели на поверхность при задымлении в шахте "Шерегешская" в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона.
Отмечается, что в настоящее время очаг задымления локализован, на поверхность выведены все. По предварительным данным, пострадавших нет, сказали в прокуратуре.
В связи с инцидентом ведомство проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Ранее о задымлении в шахте и эвакуации горняков сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Шахта "Шерегешская" входит в состав горнорудного сегмента "ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат". Добыча железной руды осуществляется подземным способом.
На "Шерегешской" добывают до 4,8 млн тонн сырой руды в год.