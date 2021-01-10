Ребенок погиб при пожаре в Приморье

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - 12-летняя девочка погибла в результате пожара, случившего в многоквартирном доме в городе Большой Камень Приморского края, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС России по региону.

Квартира на четвертом этаже дома по улице Гагарина горела в субботу. Из охваченной дымом и пламенем квартиры пожарные вынесли двух девочек 2008 года рождения, и передали их врачам "скорой помощи".

"К сожалению, один ребенок от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.