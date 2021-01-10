В Петербурге от коронавируса привили 13 тысяч человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вакциной от коронавируса "Спутник V" привиты 13 007 петербуржцев, из них 7 тысяч - в новогодние праздники, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

"В период с 1 по 9 января от коронавируса привито 6 998 горожан. Помимо медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур, в городе проходит вакцинация представителей средств массовой информации и петербуржцев старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Иммунизацию от коронавирусной инфекции первым компонентом уже прошли 80 сотрудников городских СМИ", - сказали в пресс-службе.

В Санкт-Петербург поступило 22,7 тыс. доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. В течение января ожидается доcтавка 88 тысяч доз.

С начала прививочной кампании в городе 384 человека закончили цикл вакцинации. "По мере поступления вакцины перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться", - добавили в пресс-службе.