В Пекине прививку от коронавируса сделали больше 1 млн человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прививку от коронавируса COVID-19 сделали больше миллиона жителей Пекина, сообщают китайские СМИ со ссылкой на местный комитет здравоохранения.

В городе открыт 241 пункт вакцинации от коронавируса. Прививку не делают людям с высоким давлением, сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы. Консультации желающих сделать прививку ведутся на платформе в социальной сети Wechat и на горячих линиях.

На этой неделе новая вспышка COVID-19 произошла в двух городах к югу от Пекина. В Шицзячжуане и Синтае выявили 137 случаев коронавируса с симптомами и 197 бессимптомных случаев. После этого власти попросили местных жителей не выходить из дома.

Утром в понедельник "Синьхуа" сообщило, что в Пекине за предыдущие сутки выявили один случай заболевания коронавирусной инфекции - 49-летняя женщина заразилась от мужа - и еще четырех бессимптомных заразившихся.