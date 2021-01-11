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Источники сообщили о высоких шансах Памфиловой остаться во главе ЦИК

Полномочия председателя Центризбиркома, как и всех членов комиссии, истекают весной 2021 года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Элла Памфилова, чьи полномочия в качестве главы Центризбиркома РФ истекают в марте этого года, скорее всего, будет назначена в новый состав комиссии и имеет хорошие шансы сохранить свой пост, сообщили "Интерфаксу" в понедельник источники, близкие к администрации президента и ЦИК.

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"Под руководством Памфиловой Центризбирком провел целый ряд довольно сложных избирательных компаний, в минувшем году организовал голосование по поправкам в Конституцию России", - напомнил источник, близкий к кремлевской администрации.

"При Памфиловой федеральные выборы в РФ проходили организованно, протесты конца 2011 года остались в прошлом, а массовые акции летом 2019 года были связаны с выборами в Мосгордуму", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Памфилова устраивает политические элиты".

Источник, близкий к ЦИК, в свою очередь отметил, что в случае назначения в новый состав Центризбиркома "Памфилова с большой долей вероятности вновь будет избрана председателем комиссии".

Сама Памфилова не комментирует свои карьерные перспективы.

"Сейчас что-то загадывать и отвечать на подобные вопросы бессмысленно. Стремительно меняющаяся жизнь продиктует, а время - покажет...", - заявила она в интервью "Интерфаксу" в сентябре прошлого года.

3 марта 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Элла Памфилова была назначена членом седьмого состава Центральной избирательной комиссии РФ. На первом заседании ЦИК избрана председателем комиссии (за - 14 голосов из 15).

Полномочия председателя Центризбиркома, как и всего нынешнего состава ЦИК, заканчиваются в марте 2021 года. В состав комиссии входят 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, и пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

ЦИК Элла Памфилова

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