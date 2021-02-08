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В ЦИК выдвинут глава аппарата думской фракции "Единая Россия"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Думская фракция "Единая Россия" выдвинула главу своего аппарата Константина Мазуревского кандидатом в члены Центризбиркома России, сообщил председатель фракции Сергей Неверов.

Кандидатуры Мазуревского и действующего члена ЦИК от Совета Федерации Антона Лопатина 8 февраля утвердил президиум фракции. Неверов уточнил, что Лопатина в новый состав комиссии выдвинула группа депутатов.

Во фракции КПРФ ранее сообщили "Интерфаксу", что намерены предложить Госдуме вновь утвердить Евгения Колюшина, который много лет представляет партию в ЦИК.

"Справедливая Россия" также не намерена менять своего представителя и снова предложит кандидатуру Николая Левичева, сказали в пресс-службе фракции.

ЛДПР намерена делегировать в ЦИК первого замруководителя фракции Александра Курдюмова, сообщил "Интерфаксу" зампред фракции Ярослав Нилов. Сейчас партию в комиссии представляет Сергей Сироткин.

Депутаты и фракции должны определиться со своими кандидатами в ЦИК до 15 февраля. Дума рассмотрит эти предложения 24 февраля.

Госдума, Совет Федерации и президент на паритетной основе назначают 15 членов Центризбиркома. Думские фракции каждая направляет в комиссию своего кандидата, пятый кандидат от Госдумы выдвигается группой депутатов.

О выдвижении Мазуревского в ЦИК ранее в понедельник сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Центризбирком Константин Мазуревский Единая Россия Госдума КПРФ ЛДПР Справедливая Россия Антон Лопатин

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