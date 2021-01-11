Ситуация с COVID-19 ухудшилась в Севастополе за праздники

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Активное празднование Нового года жителями и гостями Севастополя ухудшило ситуацию с распространением коронавируса, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ситуация за праздники, я считаю, ухудшилась. Никакой паузы не возникло. Наоборот, новогодняя активность привела к дополнительному росту", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник.

По его словам, свободными в COVID-госпиталях остаются 11% коек, увеличилась нагрузка на амбулаторное звено. В связи с этим губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и торговых сетях.

Некоторые предприниматели проигнорировали запрет на массовые празднования, нарушения зафиксированы, добавил губернатор. Им грозят штрафы либо приостановка деятельности, власти намерены занять "жесткую позицию в судебных органах" по рассмотрению этих вопросов.

Согласно оперативным сводкам правительства Севастополя, с начала января зафиксировано шесть антирекордов по суточному приросту случаев COVID-19. Последний пришелся на утро 10 января - 98 новых зараженных.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. В городе закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 7,8 тыс. человек, более 280 пациентов умерли.