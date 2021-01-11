Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 279 044+644 726

Ситуация с COVID-19 ухудшилась в Севастополе за праздники

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Активное празднование Нового года жителями и гостями Севастополя ухудшило ситуацию с распространением коронавируса, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ситуация за праздники, я считаю, ухудшилась. Никакой паузы не возникло. Наоборот, новогодняя активность привела к дополнительному росту", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник.

По его словам, свободными в COVID-госпиталях остаются 11% коек, увеличилась нагрузка на амбулаторное звено. В связи с этим губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и торговых сетях.

Некоторые предприниматели проигнорировали запрет на массовые празднования, нарушения зафиксированы, добавил губернатор. Им грозят штрафы либо приостановка деятельности, власти намерены занять "жесткую позицию в судебных органах" по рассмотрению этих вопросов.

Согласно оперативным сводкам правительства Севастополя, с начала января зафиксировано шесть антирекордов по суточному приросту случаев COVID-19. Последний пришелся на утро 10 января - 98 новых зараженных.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. В городе закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 7,8 тыс. человек, более 280 пациентов умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2021 годаПандемия коронавируса
Севастополь Михаил Развозжаев Коронавирус

Новости

Умерла ректор "СТАНКИНа" Елена Катаева

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи начал испытывать "Спутник Лайт" на 150 добровольцах

Центр Гамалеи начал испытывать "Спутник Лайт" на 150 добровольцах
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавируса

Доллар подорожал на 34,5 копейки

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Степанов досрочно покинул пост гендиректора "ВСМПО-Ависма"

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 января

Источники сообщили о высоких шансах Памфиловой остаться во главе ЦИК

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку
Пандемия коронавируса

"Спутником V" привили более 1,5 млн человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');