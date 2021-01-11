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С экс-мэра Горно-Алтайска взыскали 1,5 млн рублей за кражу внедорожника

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Горно-Алтайский городской суд по иску прокурора Республики Алтай взыскал с бывшего мэра города Виктора Облогина 1,5 млн рублей за хищение внедорожника у города. Об этом сообщила прокуратура региона.

Облогин 7 октября 2019 года был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в связи с этим хищением. Городской суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. В июне 2020 года Верховный суд республики подтвердил этот приговор.

Суды решили, что в период с апреля 2012 года по август 2013 года Облогин, будучи мэром, "путем обмана, с использованием подложных документов" похитил Toyota Land Cruiser (Prado) 2008 года выпуска, принадлежащий городу. Прокурор региона решил взыскать с него рыночную стоимость машины.

Виктор Облогин Горно-Алтайск Горно-Алтайский суд Республика Алтай Toyota Land Cruiser

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