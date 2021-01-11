Обвиняемый в попытке подрыва железной дороги в Татарстане осужден на 17 лет

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Житель татарстанского Нижнекамска Ильшат Зайнагутдинов осужден за попытку подрыва железнодорожных путей в Тукаевском районе республики, сообщил "Интерфаксу" представительуправления ФСБ России по Татарстану.

Зайнагутдинов приговорен к 17 годам лишения свободы, первые три года заключения ему предстоит провести в тюрьме, остальную часть срока - в колонии строгого режима, сказал представитель ведомства. Он уточнил, что приговор Зайнагутдинову был вынесен 16 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что сообщник Зайнагутдинова Руслан Шамшутдинов был приговорен Центральным окружным военным судом к 14 годам лишения свободы.

Таксисты из Нижнекамска Шамшутдинов и Зайнагутдинов были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД в июле 2019 года. Было возбуждено дело по ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч.1 ст.205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.

По данным следствия, задержанные были сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и готовили подрыв железнодорожных путей в Татарстане. Следствие также установило, что летом 2019 года они призывали жителей Нижнекамска совершать теракты в России.

Следствие полагает, что Шамшутдинов и Зайнагутдинов также искали яд для отравления в ведомственных столовых МВД и ФСБ, готовились к захвату заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов, с целью выведать у них служебную информацию, а затем убить.