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Сильный пожар произошел в екатеринбургской многоэтажке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в Екатеринбурге, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"На тот момент горела квартира на втором этаже, в подъезде по всем этажам было плотное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Всего были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей (...). В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях", - говорится в сообщении.

Сигнал о возгорании поступил в 02:58 по местному времени.

Площадь пожара составила 30 кв.м. Открытое горение было ликвидировано в 04:06.

"В результате пожара есть пострадавшие. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, из них одного ребенка, и передали их медикам", - добавили в МЧС.

Причина пожара уточняется. На месте работали 30 человек и девять единиц техники.

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