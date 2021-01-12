Восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

Среди погибших - ребенок

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Восемь человек стали жертвами пожара в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным погибли 8 человек, включая ребенка", - сказал источник.

Еще пять человек пострадали.

Все погибшие находились в одной из квартир на втором этаже девятиэтажки.

"Скорее всего причиной гибели стало отравление угарным газом", - сказал источник.

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