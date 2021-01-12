Причиной пожара с жертвами в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, в том числе ребенок, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. (...)Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, по предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).