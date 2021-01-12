Три члена крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получили от 13 до 18 лет колонии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор трем жителям Крыма по делу о создании ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и попытке насильственного захвата власти в России, сообщает во вторник пресс-служба суда.

Энверу Омерову назначили 18 лет заключения, Айдеру Джаппарову - 17 лет, Ризе Омерову - 13 лет. Все трое будут отбывать срок в колонии строгого режима, при этом первые два года - в тюрьме.

Сотрудники ФСБ 10 июня 2019 года задержали трех крымчан - Энвера Омерова, его сына Ризу и Айлера Джаппарова. По версии органов предварительного расследования, Энвер Омеров и Джаппаров в 2017 году организовали на территории крымского города Белогорска ячейку запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", в ее состав входил также сын Омерова.

Следствие считает, что они склоняли местное население к участию в террористической организации, а также вели скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий для насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ. Риза также распространял идеи запрещенной организации среди местного населения.

В отношении них возбудили уголовное дело об организации и участии в деятельности террористической организации, а также о попытке насильственного захвата власти. Российский правозащитный центр "Мемориал" считает их политзаключенными.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.