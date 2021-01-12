У омички выманили почти 1,5 млн рублей под предлогом трудоустройства

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Омские полицейские разыскивают мошенников, предложивших местной жительнице удаленную работу и похитивших у нее под этим предлогом около 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Омскому району.

В полицию с заявлением о хищении у нее крупной денежной суммы обратилась 26-летняя жительница Омска. "Ей поступил телефонный звонок московского оператора связи от незнакомой девушки с предложением удаленной работы в сети Интернет. Получив согласие, незнакомка попросила заявительницу установить на телефон приложение, на счет которого ей якобы будут приходить денежные средства за работу. Кроме того, "работодатель" объяснила, что для активации счета необходимо положить на него 8500 рублей", - говорится в сообщении.

Девушка выполнила указания незнакомки, однако некоторое время спустя решила отказаться от удаленной работы и попросила вернуть деньги. Но сделать это оказалось непросто.

"Разговор несколько раз переводили на разных "менеджеров", которые поясняли девушке, что для вывода денежных средств ей необходимо внести 30 тыс. руб., что она и сделала. В последующем для этой же цели омичка перечислила все свои деньги с имеющихся у нее кредитных карт, заняла у родственников, а также оформила потребительский кредит на сумму около 100 тыс. руб., который также перевела на указанный счет", - отмечают в ведомстве.

Вскоре выяснилось, что и этих средств недостаточно. Один из "менеджеров" компании помог оформить кредит на мать девушки - 950 тыс. рублей. Эту сумму потерпевшая также перевела в несколько приемов на номера карт, которые ей продиктовали.

В общей сложности в течение месяца пострадавшая перевела мошенникам 1 млн 439 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полицейские проверяют движение денежных средств по счетам, чтобы установить личности мошенников.