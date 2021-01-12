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Арестован водитель грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов

Арестован водитель грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Красногорский суд Московской области арестовал водителя большегруза "Тонар", который накануне врезался в военную автоколонну. В результате ДТП погибли четверо и пострадали 42 военнослужащих.

"В отношении Ивана Гаврикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

ДТП с участием военных автобусов произошло днем 11 января в Московской области на Новорижском шоссе. В военную колонну врезался грузовик, в результате чего погибли четверо военнослужащих.

Как сообщили в Минобороны, в крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что в военных автобусах находились солдаты-срочники и четыре офицера.

По данным источника, водитель грузовика "не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов". Собеседник агентства рассказал, что трагедия произошла в момент, когда военная автоколонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса.

Водитель грузовика - 36-летний житель Владимирской области - стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц. Медосвидетельствование показало, что он не был пьян.

Следственный комитет (СК) сообщил, что будет расследовать гибель военнослужащих в ДТП в Подмосковье по признакам преступления против военной службы.

Московская область Подмосковье

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