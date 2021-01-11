Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье возросло до 50

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Количество пострадавших военнослужащих в аварии на Новой Риге в Подмосковье достигло 50, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения большегруза с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье пострадали 28 военнослужащих, еще четверо погибли.

"По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав", - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в военных автобусах находились солдаты-срочники и четыре офицера.

Собеседник агентства отмечает, что водитель большегруза, ставший виновником автоаварии, в настоящее время задержан.