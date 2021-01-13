Бывший полицейский получил условный срок за продажу данных об умерших

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Ижевске Индустриальный суд признал бывшего сотрудника городского УМВД виновным в получении взяток за передачу агентству ритуальных услуг информации об умерших. Об этом сообщили в УФСБ Удмуртии.

Следствие и суд установили, что этот человек, будучи помощником дежурного УМВД, регулярно получал от похоронного агентства эти деньги и в общей сложности получил 76 000 рублей. Его незаконную деятельность выявили сотрудники ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртии. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки за незаконные действия).

Вину он признал.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в 152 000 рублей. Также он в течение двух лет не сможет занимать должности на госслужбе.