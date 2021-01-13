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В Сочи установлен температурный рекорд

В Сочи установлен температурный рекорд
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сочи в январе бьет рекорды по температуре воздуха – в среду в городе был зафиксирован 21 градус тепла.

"За всю историю метеонаблюдений в Сочи 13 января установлен абсолютный рекорд по температуре воздуха", - сообщила "Интерфаксу" ведущий специалист гидрометеослужбы России Марина Макарова в среду.

Она отметила, что над Черным морем активизировался циклон, который и вынес тепло на побережье Сочи.

"На 9 часов утра в Сочи было + 21,2 градуса, что подтверждает факт рекорда", - сказала Макарова.

По ее словам, предыдущий абсолютный рекорд на 13 января был отмечен в Сочи в 1968 году – в этот день в городе было +20 градусов.

Циклон завершит свое действие и уже завтра будет понижение температуры до +10", добавила собеседница агентства.

Также, по ее словам, в Сочи в настоящее время сохраняется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ожидаются дожди и грозы.

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