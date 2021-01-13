В Воронеже возбуждено второе уголовное дело после сноса исторической мельницы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Воронеже в связи со сносом исторических зданий бывшего хлебозавода №1 возбуждено уголовное дело о халатностии, сообщили в управлении СК по региону.

Проверка, проведенная по публикациям в СМИ, показала, что чиновники Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области запоздали со включением "Комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества" на улице Фридриха Энгельса в перечень выявленных объектов культурного наследия региона и их поздно поставили на охрану. Поэтому собственник успел частично снести эти здания, представлявшие "культурную, историческую и научную ценность".

Корпуса хлебозавода были внесены в список объектов культурного наследия 4 декабря. Судя по публикациям в соцсетях, работы по сносу завода начались в ночь на 20 ноября.

В Воронеже в ночь с 19 на 20 ноября начался снос Хлебозавода №1, который по мнению жителей, градозащитников и краеведов, представлял огромную историко-культурную ценность для города.: https://t.co/hrQGYv51k8 pic.twitter.com/dcel1toh1C — Activatica (@Activatica) December 7, 2020

В конце XIX века на территории хлебозавода стояла самая большая мельница Воронежа. В 1929 году на ее базе был построен первый городской хлебозавод по проекту местного архитектора Михаила Замятнина. Сейчас на этом месте строительная компания собиралась возвести жилье.

В декабре по факту сноса зданий МВД возбудило уголовное дело об уничтожении объектов культурного наследия.