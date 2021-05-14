Суд в пять раз сократил штраф за снос первого в Воронеже хлебозавода

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Воронежа в пять раз, до 150 тысяч рублей сократил штраф, который строительная компания ООО "Выбор-Север" должна заплатить за снос зданий бывшего хлебозавода, признанных объектами культурного наследия. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

В феврале этот же суд назначил компании штраф в 750 тысяч рублей, признав ее виновной по ч. 3 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России). "Выбор-Север" оспорила это решение. Областной суд направил дело на новое рассмотрение.

Корпуса хлебозавода были внесены в список объектов культурного наследия 4 декабря. Судя по публикациям в соцсетях, работы по сносу завода начались в ночь на 20 ноября. По факту сноса были возбуждены два уголовных дела - о халатности и о уничтожении объекта культурного наследия.

В конце 19 века это была самая крупная мельница Воронежа. В 1929 году на ее базе был построен первый хлебозавод Воронежа по проекту воронежского зодчего Михаила Замятнина. Снос исторических зданий на территории бывшего "Хлебозавода №1" в центре Воронежа под жилищную застройку стройкомпания начала в конце ноября 2020 года, сейчас они почти полностью разрушены.