Число прививочных пунктов в РФ увеличат для массовой COVID-вакцинации

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минздрав РФ поручил регионам увеличить количество прививочных пунктов и их пропускную способность перед началом массовой вакцинации от коронавируса в регионах, сообщил глава министерства Михаил Мурашко журналистам в среду.

Мурашко подчеркнул, что "нашими специалистами разработаны стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, исполнение которых гарантирует максимальную эффективность вакцинации".

Он отметил, что "с ростом объемов производства вакцины еженедельно увеличиваются объемы их поставок в регионы". "При этом расширяются и категории граждан, проходящих вакцинацию - такое право уже сегодня есть у региональных властей", - добавил министр.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что высокий запрос на вакцинацию поступает от пожилых граждан (60 лет) и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса стартует в России с 18 января. Как сообщала Голикова, в РФ сейчас открыт 1331 прививочный пункт.