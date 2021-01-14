Депутат Госдумы сообщил о работе над отменой обязательного ОГЭ

По словам Максима Зайцева, соответствующий законопроект будет внесен в Думу этой весной

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ разрабатывают законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ), соответствующий документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в марте-апреле этого года, сообщил газете "Известия" зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

По его словам, в планах депутатов - полная отмена ОГЭ, а затем и единого госэкзамена (ЕГЭ), но сначала от ОГЭ освободят тех школьников, которые собираются продолжить обучение в 10-11 классах.

"На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе", - приводит издание слова депутата.

Оба экзамена, по мнению Зайцева, стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки.

В Национальном родительском комитете инициативу отмены ОГЭ и ЕГЭ назвали конструктивной. При этом в Рособрнадзоре изданию сообщили, что на сегодняшний день не видят необходимости в отмене ОГЭ и полагают, что при отмене основного госэкзамена показатели результатов обучения могут снизиться, пишут "Известия".