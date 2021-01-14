Депутат Госдумы сообщил о работе над отменой обязательного ОГЭ
По словам Максима Зайцева, соответствующий законопроект будет внесен в Думу этой весной
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ разрабатывают законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ), соответствующий документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в марте-апреле этого года, сообщил газете "Известия" зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
По его словам, в планах депутатов - полная отмена ОГЭ, а затем и единого госэкзамена (ЕГЭ), но сначала от ОГЭ освободят тех школьников, которые собираются продолжить обучение в 10-11 классах.
"На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе", - приводит издание слова депутата.
Оба экзамена, по мнению Зайцева, стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки.
В Национальном родительском комитете инициативу отмены ОГЭ и ЕГЭ назвали конструктивной. При этом в Рособрнадзоре изданию сообщили, что на сегодняшний день не видят необходимости в отмене ОГЭ и полагают, что при отмене основного госэкзамена показатели результатов обучения могут снизиться, пишут "Известия".
ЕГЭ - стандартизированный общероссийский экзамен, который одновременно служит аттестацией выпускников 11-х классов и вступительным испытанием в вузах. Главный принцип экзамена - однотипные задания для всей страны и единые критерии оценивания. Впервые ЕГЭ в порядке эксперимента прошел в 2001 году в нескольких субъектах РФ. В последующие годы география проведения ЕЭ расширялась, а с 2009 года это единственная форма выпускных и вступительных экзаменов для российских школьников.
ОГЭ - аналогичный ЕГЭ по формату экзамен, который служит для аттестации выпускников 9-х классов, а также для поступления в учреждения среднего профессионального образования.
Формат экзамена неоднократно подвергался критике, звучали призывы к отмене ЕГЭ и возвращению к традиционным школьным экзаменам.