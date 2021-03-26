Заменившие ОГЭ контрольные работы для 9-классников начнутся 18 мая

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор объявил, что девятиклассники будут писать контрольные работы по предметам по выбору вместо Основного госэкзамена (ОГЭ) с 18 по 21 мая. ОГЭ для них отменили.

Контрольные проведут по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, инострнаным языкам, иформатике и информационно-коммуникационным технологиям, уточнили в пресс-службе. Девятиклассникам предстоит написать одну работу, выбрав предмет. Контрольные по нескольким предметам не предусматриваются.

Заявления о конкретных предметах принимаются до 30 апреля. Писать работы девятиклассники будут в своих школах.

Обязательными для сдачи для девятиклассников остаются русский язык и математика.