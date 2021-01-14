Присяжные оправдали экс-депутата из Братска по делу об убийстве семерых

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Присяжные в Иркутском областном суде оправдали бывшего депутата Думы Братска Вадима Молякова и еще двух подсудимых по делу об убийстве семи человек, сообщили в пресс-службе суда.

Эти три фигуранта признаны невиновными и оправданы за непричастностью к совершению преступлений.

Еще один подсудимый - Денис Круглянин - признан виновным по статьям о похищении человека и об убийстве. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, и суд взыскал с него в пользу четырех потерпевших по 400 000 рублей каждому.

Приговор в силу не вступил. Его оспорили гособвинитель и потерпевшие.

"Дело будет направлено для рассмотрения в апелляционном порядке в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции", - уточнил представитель облсуда.

По версии следствия, подсудимые были участниками группы, которая с 2000 года действовала в Тайшетском районе Иркутской области и участвовала в переделе сфер криминального влияния в Тайшете, физически устраняя конкурентов. Многие преступления члены группировки совершали, выдавая себя за милиционеров.

Следствие считает, что все преступления тщательно планировались, за жертвами велась слежка, прослушивались их телефоны.

Во время предварительного следствия было проведено около 50 осмотров мест происшествий (в ходе которых, в частности, были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество), более 320 допросов, 17 обысков, около 70 сложных экспертиз.

Всего к уголовной ответственности по делу группировки было привлечено 10 человек, по шестерым из них дела выделены в отдельное производство.

Подсудимым в зависимости от роли каждого вменялись убийства и похищения людей, покушения на убийства, незаконный оборот оружия.

Моляков был депутатом думы Братска в 2004-2008 годах. В 2011 году он был приговорен к 25 годам колонии по делу об убийстве в 1999 году первого заместителя прокурора Братска Александра Синицына.

Синицын, который курировал ход расследования ряда резонансных уголовных дел, был застрелен 5 января 1999 года в подъезде своего дома. Следствие по его делу прерывалось с мая 2001 года по апрель 2008 года в связи с отсутствием подозреваемых. В мае 2011 года восемь фигурантов дела об убийстве Синицына после вердикта присяжных были приговорены к длительным срокам заключения.