Суд в Челябинске оправдал сторонников Навального по делу о хулиганстве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска в четверг вынес оправдательный приговор двум участникам несанкционированного шествия 2018 года, обвинявшимся в хулиганстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд вынес оправдательный приговор Юрию Вашурину и Оксане Ерёминой, которые обвинялись следствием по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по политическим мотивам по предварительному сговору). Оба в период следствия находились под подпиской о невыезде", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь челябинский штаб оппозиционера Алексея Навального уточняет, что оба подсудимых являются их волонтерами. По сведениям штаба, они обвинялись в том, что 5 мая 2018 года в ходе несанкционированной властями протестной акции прорывали оцепление полиции.

Гособвинение просило для них 3,5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что власти Челябинска не дали разрешение сторонникам Навального на проведение митинга и шествия в центре города 5 мая 2018 года. Им было предложено выбрать другую дату и другое место. Несмотря на это, активисты собрались на митинг, после чего решили пройти по центральной улице, где им преградили дорогу полицейские.