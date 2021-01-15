Видеооператора ФБК задержали в Москве после твита об Ирине Славиной

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве задержали и доставили в Следственный комитет видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

По его словам, Зеленского обвинили в призывах к экстремизму в интернете за твит о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. Ему вменяют ч. 2 статьи 280 УК.

Утром дома у Зеленского прошел обыск, у него изъяли телефон и ноутбук.

Главный редактор издания "KozaPress" Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября 2020 года покончила с собой у здания нижегородской полиции. Днем ранее у нее дома прошел обыск по делу о нежелательной организации. В областном управлении СК отрицают возможность того, что суицид мог быть связан с этим обыском.

2 ноября следствие приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления). Однако затем оно было отменено руководителем следственного отдела, проверка была продолжена.

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, выводом экспертизы стало наличие у Славиной "смешанного расстройства личности".

В начале декабря стало известно, что следствие повторно отказало в возбуждении дела в связи с самоубийством журналистки.

Позднее члены СПЧ сообщили об этом казусе президенту Владимиру Путину, он также не увидел связи самоубийства с действиями следовтелей.

12 января СК возобновил проверку в связи с самоубийством Славиной.