Мужчины "с манерами из 90-х" избили посетителей магазина в Выборге

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Несколько человек с оружием и "манерами" из 90-х", "желая самоутвердиться", напали на посетителей магазина в Выборге, в том числе на полицейского, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в четверг

По подозрению в этом преступлении задержали более пяти человек. "По оперативным данным, они занимались "решением" конфликтных ситуаций и проблемных вопросов, как правило, силовыми и незаконными методами. Не исключено, что члены группировки могут быть причастны к целой серии тяжких преступлений", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что выйти на них полиция смогла, расследуя нападение на своего коллегу, оперативника выборгского уголовного розыска. По данным полиции, в декабре 2020 года в местном магазине несколько мужчин "безосновательно, желая самоутвердиться", напали на трех посетителей, в числе которых был оперативник (в свободное от службы время). Потасовка привела к драке, и нападавшие устроили погоню за потерпевшими на автомобилях Toyota Land Cruiser и BMW 750. В итоге они избили посетителей магазина, угрожая им оружием.

Вовлеченного в конфликт полицейского ранили из травматики. Он успел представиться агрессорам, однако профессиональная принадлежность мужчины их не смутила. Более того, они пригрозили расправой, если он расскажет о случившемся.

Сейчас с участниками группы проводятся процессуальные действия, сообщили в главке. Во время обысков у них изъяли оружие и предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.