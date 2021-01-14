Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 348 199+744 289

Мужчины "с манерами из 90-х" избили посетителей магазина в Выборге

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Несколько человек с оружием и "манерами" из 90-х", "желая самоутвердиться", напали на посетителей магазина в Выборге, в том числе на полицейского, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в четверг

По подозрению в этом преступлении задержали более пяти человек. "По оперативным данным, они занимались "решением" конфликтных ситуаций и проблемных вопросов, как правило, силовыми и незаконными методами. Не исключено, что члены группировки могут быть причастны к целой серии тяжких преступлений", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что выйти на них полиция смогла, расследуя нападение на своего коллегу, оперативника выборгского уголовного розыска. По данным полиции, в декабре 2020 года в местном магазине несколько мужчин "безосновательно, желая самоутвердиться", напали на трех посетителей, в числе которых был оперативник (в свободное от службы время). Потасовка привела к драке, и нападавшие устроили погоню за потерпевшими на автомобилях Toyota Land Cruiser и BMW 750. В итоге они избили посетителей магазина, угрожая им оружием.

Вовлеченного в конфликт полицейского ранили из травматики. Он успел представиться агрессорам, однако профессиональная принадлежность мужчины их не смутила. Более того, они пригрозили расправой, если он расскажет о случившемся.

Сейчас с участниками группы проводятся процессуальные действия, сообщили в главке. Во время обысков у них изъяли оружие и предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Выборг Ленобласть

Новости

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

Пандемия коронавируса

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

Около 10 млн россиян отправились в поездки по РФ в новогодние каникулы

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара
Пандемия коронавируса

Крым за сутки побил антирекорд по COVID после улучшения в праздники

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Забивший до смерти педофила уфимец получил восемь лет строгого режима

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');