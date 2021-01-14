Возбуждено дело о жестоком обращении с животными в иркутском приюте

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) в иркутском приюте "Пять звезд", который получил известность в СМИ в конце 2020 года.

В ноябре Центр защиты прав животных "Вита" обвинил приют в убийстве 50 тысяч собак и кошек, а также обратился к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой взять под контроль расследование гибели животных, отловленных в Иркутской области.

"Прокуратурой Иркутского района в связи с многочисленными обращениями граждан и публикациями в СМИ организована и проведена проверка по факту неправомерных действий ООО "Пять звезд" (...) По факту жестокого обращения с животными органом дознания возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ст.245 УК РФ", - говорится в ответе заместителя прокурора Иркутского района Евгения Полканова президенту "Виты" Ирине Новожиловой.

Согласно сообщению, по результатам проверки прокуратура района и областная служба ветеринарии приняли комплекс мер. Кроме того, в Иркутский районный суд направлен иск о запрете собственнику земельного участка использовать его под приют и о прекращении права собственности на земли.

Поводом для обращения зоозащитников в силовые структуры послужил сигнал волонтеров, которым в ноябре удалось проникнуть на территорию приюта в поселке Карлук в 13 км от Иркутска, где были обнаружены трупы собак. По утверждению зоозащитников, безнадзорных собак в Иркутской области убивают прямо во время отлова, единицы поступают в приют, где скоро умирают от голода, жажды и инфекций. Согласно тексту петиции на сайте Change.org, с 2008 года в регионе были убиты более 50 тысяч собак и кошек.

Владелец "Пяти звезд" Александр Солдатов заявил тогда "Интерфаксу", что считает обвинения зоозащитников надуманными, а также сообщил об угрозах в адрес его семьи. Критику в свой адрес он связал с происками конкурентов на рынке отлова животных.