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Суд отклонил иск бизнесмена Пригожина к журналисту Шевченко

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Пригожину в удовлетворении иска о возмещении морального вреда, поданного к журналисту Максиму Шевченко, сообщает во вторник пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

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Там отметили, что иск касался защиты чести и достоинства, добавив, что в ближайшее время юристы компании "Конкорд" дадут свою оценку решению суда.

В компании не уточнили, о каком иске идет речь, однако ранее в "Конкорде" сообщали, что Пригожин подал иск к Шевченко в связи с его высказываниями о том, что бизнесмен связан с гибелью российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике в 2018 году.

Евгений Пригожин Конкорд Максим Шевченко

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