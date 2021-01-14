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Аккаунт российской вакцины в твиттере снова доступен

Аккаунт российской вакцины в твиттере снова доступен
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V" в твиттере, заблокированный ранее в четверг, восстановлен.

На данную страницу снова можно беспрепятственно зайти. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает, что Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine и объяснил "ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США".

Ранее РФПИ сообщал об ограничении доступа твиттером к аккаунту российской вакцины "Спутник V".

С аналогичными проблемами ранее также столкнулись НИИ гриппа имени Смородинцева, а также издание Медиазона.Беларусь.

Главред Медиазона Сергей Смирнов написал, что после данного оповещения об ограничении доступа к твиттеру издания "предлагалось пройти капчу и подтвердить, что вы не робот". "Твиттер это объяснял дополнительной заботой о безопасности. И все", - написал он в своем телеграм-канале.

РФПИ Twitter Спутник V

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