Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский

Борис Грачевский Фот: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" его друг, артист Владимир Долинский.

"Да, он скончался", - сказал Долинский.

Причиной смерти Грачевского стал коронавирус.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. С 2002 года художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш". Член Российской академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств РФ (2000), лауреат премии Правительства РФ.