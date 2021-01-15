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Почти 70% россиян считают частный дом идеальным жильем

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В России 64% населения живут в отдельных квартирах, 2% живут в коммуналках, 1% - в общежитиях, показал опрос ВЦИОМа проведенный 28-30 сентября 2020 года по заказу "ДОМ.РФ" среди 1600 взрослых граждан. Оказалось, что идеальным жильем 68% респондентов считают отдельный дом.

В индивидуальных домах или в части индивидуального дома, расположенных не в коттеджном поселке, живут 28% опрошенных. Жители таунхаусов в выборку не попали.

При этом идеальным для себя жильем 51% респондентов считают отдельный дом не в коттеджном поселке, еще 13% мечтают жить в коттедже, 4% назвали идеалом таунхаус.

Тех, кто живет в многоквартирном доме или в общежитии, но хочет переехать в отдельный дом, спросили, что им мешает. 73% ответили, что у них нет денег на покупку или строительство дома, 14% сказали, что их устраивает нынешнее жилье, а 13% удерживает соображение, что частный дом требует постоянных вложений. У 7% таких респондентов семья выступает против переезда в частный дом.

При выборе места жительства наиболее важными факторами для россиян являются: социальная инфраструктура в пешей доступности (56%), транспортная доступность (51,5%), территориальная расположенность (40,7%), а также качество постройки дома (39,9%).

ВЦИОМ ДОМ.РФ

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