Переехать жить в другой регион планируют 13% россиян, в другую страну - 3%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Почти каждый восьмой россиянин (13%) планирует перехать в другой субъект РФ, еще 3% респондентов планируют переезд за рубеж, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще остальных такие планы имеют сограждане в возрасте 18-24 лет (24%), среди респондентов 25-34 лет сменить место жительство в пределах России собирается каждый пятый (20%). Реже остальных уехать жить в другой регион хотят россияне в возрасте от 60 лет (2%).

По данным ВЦИОМ, переехать жить в другую страну собираются 3% россиян, чаще остальных такие планы имеют сограждане в возрасте 25-34 лет (7%).

Кроме того, свидетельствуют данные опроса, переехать в населенный пункт, где прошли школьные годы, планируют 2% респондентов. Еще по 1% россиян планируют переезд в другой населенный пункт региона, в котором респондент ходил в школу; в населенных пункт, в котором респондент проживал в период обучения в техникуме, колледже или вузе; в другой населенный пункт региона, где приходилось проживать в период обучения в среднем или высшем учебном заведении; в другой населенный пункт региона проживания.

Иные планы по переезду есть у 2% респондентов (раздел "другое"), отмечают социологи. Еще 2% затруднились ответить на вопрос о наличии или отсутствии планов сменить место жительства.

По данным ВЦИОМ, почти три четверти россиян (74%) в настоящее время не собираются менять место жительства в пределах страны.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 марта среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.