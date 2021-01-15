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Священник РПЦ напомнил что грехи не смываются в крещенской проруби

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Православному человеку на праздник Крещения правильнее посетить службу, а не окунуться в прорубь, считает настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость (с грошиками)" иерей Богдан Полевой.

На пресс-конференции в "Интерфаксе" священнослужитель сообщил, что церковь не призывает приходить окунаться в прорубь.

"Это всего лишь благочестивая народная традиция. Я каждый год напоминаю, что традиция берет корни в глубокой древности, когда паломники приезжали в Иордан и окунались в месте крещения Спасителя, но там совершенно другие климатические условия, река не замерзает", - сказал Полевой.

Он призвал верующих внимательно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещения купели при наличии опасений.

"Напомню, что никакие грехи, вопреки общепринятому народному поверью, не смываются в проруби. Тех, кто решил один раз в год искупаться в проруби и считать себя безгрешным, ждет глубокое разочарование. Большая просьба подумать о ближних, подумать о себе, перенести акцент с народного гуляния и спортивного мероприятия на духовный смысл этого праздника. Это богослужение, причастие, милосердие. Точно не прыжки в воду и дальнейшие селфи", - подчеркнул Полевой.

Крещение Господне - христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Русская православная церковь отмечает праздник 19 января.

РПЦ Крещение

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