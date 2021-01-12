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В Думе сочли ненужным запрет на крещенские купания в РФ из-за пандемии

В Думе сочли ненужным запрет на крещенские купания в РФ из-за пандемии
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Запрещать традиционные купания на Крещение по всей России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не следует, но людям с ослабленным здоровьем стоит отказаться от окунания в прорубь, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Думаю, нет необходимости запрещать официально традиционные крещенские купания. Опасность заразиться коронавирусом в проруби не выше, чем в других общественных местах сегодня", - сказал Огуль "Интерфаксу" во вторник.

По словам парламентария, вместе с тем, людям со слабым здоровьем следует воздержаться от зимнего купания, чтобы не ослаблять иммунитет и не стать мишенью для вируса. При этом всем желающим зайти в купель замглавы думского комитета порекомендовал соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками.

"Трезво оценивайте возможности своего здоровья и соблюдайте рекомендации Роспотребнадзора. Не надо дополнительно создавать нагрузку на здравоохранение", - сказал Огуль.

Собеседник агентства также добавил, что ситуация с коронавирусом может значительно меняться от региона к региону, поэтому отдельные ограничения могут быть оправданы на региональном уровне.

"По большому счету, решать запрещать или нет какие-то мероприятия в период пандемии должны региональные власти. Они точно знают ситуацию в своих регионах, прогнозы и степень ответственности жителей", - считает депутат.

Крещенские купания на фоне пандемии

Крещенские купания традиционно проходят в ночь на православный праздник Крещения Господня с 18 на 19 января. Обычно оперативные службы и региональные власти специально оборудуют места для купания, организуют дежурство медиков и теплые помещения или палатки для переодевания.

Тем не менее, в этом году из-за коронавирусной инфекции масштаб купаний может быть ограничен: как сообщалось, подобные решения уже приняты на Камчатке и в Хабаровском крае, а в Омской области жителям не рекомендовало окунаться в прорубь региональное управление Роспотребнадзора.

Леонид Огуль Госдума Коронавирус

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