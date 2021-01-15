В МЧС опасаются массовых несанкционированных крещенских купаний

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В МЧС пообещали обеспечивать безопасность участников крещенских купаний вне зависимости от решения властей регионов разешить их или отказаться от них в условиях пандемии. Об этом сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин.

"Мы опасаемся, прежде всего, массовых несанкционированных купаний. В этом случае наши сотрудники заблаговременно объезжают водоемы. Потенциально опасные места уже известны", - объяснил начальник отдела.

По предварительным данным МЧС, в этом году намечено 2600 мест проведения купаний. Там будут дежурить более 14 000 спасателей и больше 4000 единиц техники. В ведомстве прогнозируют, что в 2021 году купели посетят 1 120 000 россиян по всей стране.

"В связи с пандемией коронавируса власти ряда субъектов могут отказаться от проведения массовых мероприятий, поэтому оборудовать проруби и раздевалки не планируется. При этом силы и средства МЧС вне зависимости от решения властей будут готовы к обеспечению безопасности людей", - отметил Печенин.

По его данным, пока не планируют организовывать крещение в купелях власти Томской, Саратовской, Калининградской областей и Хабаровского и Ставропольского краев.