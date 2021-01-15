Эпидемиологи Роспотребнадзора сочли пик заболеваемости COVID-19 пройденным

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости коронавирусом в РФ, вероятно, пройден, есть тенденция к стабилизации ситуации, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", - уточнила она.

Пшеничная напомнила, что часть населения переболела, растет число вакцинированных, а COVID-19 приобретает "черты сезонной инфекции".

Замдиректора НИИ эпидемиологии считает, что "есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной, может произойти небольшой рост числа случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью".

"Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости", - уточнила Пшеничная.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ 15 января составил более 24,7 тыс. случаев, умерли за сутки 555 пациентов.