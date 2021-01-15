Заявку на регистрацию вакцины центра Чумакова подадут на следующей неделе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной центром имени Чумакова РАН, практически завершена, на следующей неделе документы для регистрации препарата в РФ поступят в Минздрав, сообщили "Интерфаксу" источники на фармацевтическом рынке.

"Вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса COVID-19 центра Чумакова вышла на финишную прямую. На следующей неделе, как ожидается, документы будут переданы в Минздрав для ее регистрации", - сказал один из собеседников агентства.

Эту информацию агентству подтвердили еще два источника.

Согласно процедуре, Минздрав проводит проверку поступивших к нему от разработчика документов о результатах проведенных исследований вакцины, после чего принимает решение о выдаче регистрационного удостоверения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме, сообщила, что на днях центр им.Чумакова уже получит регистрационное удостоверение. "Я знаю, что институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хорошие, очень показательные", - сказала она.

В центре Чумакова "Интерфаксу" сообщили, что пока не готовы комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что регистрация этой вакцины ожидается в феврале. В настоящее время проходит II фаза ее клинических испытаний на 600 добровольцах, ожидается, что в III фазе исследований в случае ее одобрения примут участие 3 тыс. человек.

Вакцина-кандидат центра им.Чумакова в отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР.

В России в настоящее время проходит массовая вакцинация препаратом "Спутник V", разработанным центром им.Гамалеи Минздрава РФ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным РФПИ, в РФ привито уже более 1,5 млн человек. Также в России зарегистрирована еще одна вакцина - "ЭпиВакКорона", разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора.