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Роспотребнадзор назвал сроки регистрации ковид-вакцины центра Чумакова

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, будет зарегистрирована на днях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я знаю, что институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хорошие, очень показательные", - сказала она на Гайдаровском форуме.

Ранее сообщалось, что регистрация этой вакцины ожидается в феврале.

Вакцина-кандидат центра имени Чумакова, в отличие от всех других зарегистрированных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его часть.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" (центр им. Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор).

Хроника 09 января 2020 года – 15 января 2021 годаПандемия коронавируса
Центр Чумакова Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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