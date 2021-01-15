Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 093 478+739 927

Что произошло за день: пятница, 15 января

Договор по открытому небу, прививки в ГУМе и столкновение грузовика с вертолетом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. В МИД РФ напомнили, что в ноябре 2020 года США вышли из этого Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников".

- В России за сутки выявили еще 24,7 тыс. случаев коронавируса. Второй день подряд число выписанных в РФ почти на 3 тысячи превышает количество новых заболевших. В числе новых зараженных футболист сборной России и "Зенита" Артем Дзюба. Между тем в Москве за сутки скончался 81 пациент с COVID-19, это наибольшее суточное число жертв за весь период пандемии.

- В Москве с 20 января откроются выездные пункты вакцинации от COVID-19. Привиться можно будет во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон-Опере", фудмолле "ДЕПО" и нескольких торговых центрах. В Минздраве также напомнили, что те, кто привился от коронавируса, должны продолжать носить маски.

- Прокуратура Москвы призвала не устраивать акцию во "Внуково", куда должен 17 января прилететь Алексей Навальный. В надзорном ведомстве напомнили, что никаких массовых мероприятий в аэропорту власти не согласовывали. Также стало известно, что "Внуково" не примет журналистов для освещения прибытия Навального.

- Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2". По мнению консультировавших Байдена экспертов, это дало бы новой администрации США возможность доверительно поговорить с задействованными странами. Тем временем в Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая, в этом же месяце планируется завершить работы в датских водах.

- Минторг США исключил "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка. В ведомстве пояснили, что корпорация была внесена в список с некорректным названием и не будет в него включена после решения комитета по проверке о том, что "организация не соответствует критериям конечных военных пользователей".

- "КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на "Дакаре". Вертолет организаторов гонки снизился в тот момент, когда автомобиль подпрыгнул на трамплине. Ни вертолет, ни "КАМАЗ" не пострадали. Инцидент произошел с экипажем Антона Шибалова, его коллега по команде Дмитрий Сотников выиграл общий зачет.

Новости

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID

Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Суд арестовал видеооператора ФБК по обвинению в призывах к экстремизму

Навальный попал в больницу

Прокуратура Москвы призвала не устраивать массовую акцию во "Внуково"

BMW отзовет в РФ 21,7 тыс. автомобилей для проверки проводки вентиляции

BMW отзовет в РФ 21,7 тыс. автомобилей для проверки проводки вентиляции

Назначены руководители двух новых департаментов в правительстве

Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексируют на 14 копеек

Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексируют на 14 копеек

Суд рассмотрит иск историка-убийцы Соколова к публицисту Понасенкову

Арестованный бывший схимонах Сергий прекратил голодовку

Пандемия коронавируса

В Думе высказались против бейджей для сделавших прививку от COVID-19

В Думе высказались против бейджей для сделавших прививку от COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');