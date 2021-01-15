Что произошло за день: пятница, 15 января

Договор по открытому небу, прививки в ГУМе и столкновение грузовика с вертолетом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. В МИД РФ напомнили, что в ноябре 2020 года США вышли из этого Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников".

- В России за сутки выявили еще 24,7 тыс. случаев коронавируса. Второй день подряд число выписанных в РФ почти на 3 тысячи превышает количество новых заболевших. В числе новых зараженных футболист сборной России и "Зенита" Артем Дзюба. Между тем в Москве за сутки скончался 81 пациент с COVID-19, это наибольшее суточное число жертв за весь период пандемии.

- В Москве с 20 января откроются выездные пункты вакцинации от COVID-19. Привиться можно будет во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон-Опере", фудмолле "ДЕПО" и нескольких торговых центрах. В Минздраве также напомнили, что те, кто привился от коронавируса, должны продолжать носить маски.

- Прокуратура Москвы призвала не устраивать акцию во "Внуково", куда должен 17 января прилететь Алексей Навальный. В надзорном ведомстве напомнили, что никаких массовых мероприятий в аэропорту власти не согласовывали. Также стало известно, что "Внуково" не примет журналистов для освещения прибытия Навального.

- Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2". По мнению консультировавших Байдена экспертов, это дало бы новой администрации США возможность доверительно поговорить с задействованными странами. Тем временем в Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая, в этом же месяце планируется завершить работы в датских водах.

- Минторг США исключил "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка. В ведомстве пояснили, что корпорация была внесена в список с некорректным названием и не будет в него включена после решения комитета по проверке о том, что "организация не соответствует критериям конечных военных пользователей".

- "КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на "Дакаре". Вертолет организаторов гонки снизился в тот момент, когда автомобиль подпрыгнул на трамплине. Ни вертолет, ни "КАМАЗ" не пострадали. Инцидент произошел с экипажем Антона Шибалова, его коллега по команде Дмитрий Сотников выиграл общий зачет.