Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46% относительно показателя 2019 года, до 69,17 млн пассажиров, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные.

Пассажирооборот авиакомпаний за прошлый год, ознаменованный пандемией COVID-19, упал на 52%, до 153,43 млрд пассажиро-километров.

Ноябрьский прогноз Росавиации предполагал падение пассажирских перевозок в 2020 году примерно на 50%.

Авиакомпания "Аэрофлот", согласно оперативным данным, перевезла 14,6 млн пассажиров (-61%), "Победа" - 9,1 млн (-12%), "Россия" - 5,7 млн (-51%). Таким образом, вся группа "Аэрофлот" без учета дальневосточной "Авроры" (покинула группу в декабре) сократила прошлогодний пассажиропоток на 50%, до 29,4 млн человек.

Авиакомпания S7 перевезла в 2020 году 12,3 млн пассажиров (-31%), "Уральские авиалинии" - 5,6 млн (-41%).

В декабре 2020 года все российские авиакомпании перевезли более 5 млн пассажиров (-43% г/г), их пассажирооборот составил 10 млрд пассажиро-километров (-56%). Услугами "Аэрофлота" воспользовались 1,02 млн человек (-63%), "Победы" - 856,8 тыс. (-4%), "России" - 324,8 тыс. (-43%). То есть вся группа "Аэрофлот", не считая "Аврору", перевезла 2,2 млн пассажиров (-48%). S7 в декабре обеспечила перевозку 1,12 млн пассажиров (-14%), "Уральские авиалинии" - 287,3 тыс. (-56%).

Уточненные данные о перевозках за декабрь и прошлый год Росавиация опубликует в конце января.