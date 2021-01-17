В Оренбуржье перекрыто движение на участке федеральной трассы
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Движение транспортных средств временно прекращено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области, сообщает ФКУ Упрдор "Приуралье".
Уточняется, что движение ограничено на участке между населенными пунктами Краснощеково и Гай.
Причиной перекрытия трассы стали неблагоприятные погодные условия - сильная метель, ограничение видимости.
Ориентировочное время открытия движения - 15:30 местного времени (13:30 мск), говорится в сообщении.