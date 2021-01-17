Участок федеральной трассы в Оренбуржье открыт для транспорта

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Участок федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области, который был перекрыт из-за метели, вновь открыт для движения всех видов транспорта, сообщает ФКУ Упрдор "Приуралье".

Ранее сообщалось, что из-за метели области было временно приостановлено движение на участке федеральной автодороги М-5 "Урал" между населенными пунктами Краснощеково и Гай в Оренбургской области.

В 13:30 по московскому времени были сняты ограничения на движения легковых автомобилей.