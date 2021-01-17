Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:50Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 495 403+644 832

Участок федеральной трассы в Оренбуржье открыт для транспорта

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Участок федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области, который был перекрыт из-за метели, вновь открыт для движения всех видов транспорта, сообщает ФКУ Упрдор "Приуралье".

Ранее сообщалось, что из-за метели области было временно приостановлено движение на участке федеральной автодороги М-5 "Урал" между населенными пунктами Краснощеково и Гай в Оренбургской области.

В 13:30 по московскому времени были сняты ограничения на движения легковых автомобилей.

Оренбургская область

Новости по теме

Новости

МИД РФ не нашел ничего нового в ответе ФРГ на запрос по Навальному

Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ

Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ
Умершие знаменитости

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

СКР начал проверку по факту обрушения в шахте в Туве

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 23,5 тыс.заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 23,5 тыс.заболевших коронавирусом

Скончался посол России в ОАЭ

Гражданин Китая погиб при обрушении в шахте в Туве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 января

Что произошло за день: суббота, 16 января

МВД РФ опровергло слухи о закрытии больниц ведомства для пенсионеров с COVID

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');