Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 495 403+644 832

Колесо шасси разрушилось при посадке самолета без людей во Владивостоке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Колесо шасси разрушилась при посадке самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы авиакомпании.

"Самолет малой авиации выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были только два члена экипажа, пассажиров не было. Во время выполнения учебно-тренировочного полета они совершили посадку в аэропорту Владивостока, нормальную посадку, не вынужденную, не аварийную, во время которой воздушное судно совершало пробег по ВПП. В это время произошло разрушение пневматика стойки шасси, если обывательским языком - шина снялась с обода. Это не разрушение стойки. Никаких механических повреждений нет, просто колесо "разулось". Пострадавших нет, ущерба нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что воздушное судно будет отбуксирована в ангар, после замены шины воздушное судно сможет продолжить полеты.

Инцидент не нарушил работу аэропорта Владивостока.

"Аэропорт работает. Однако два авиарейса из Петропавловска-Камчатского и Якутска ушли на запасной аэродром", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

Приморский край

Новости

СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

Что произошло за день: воскресенье, 17 января

Алексей Навальный задержан в Москве

Алексей Навальный задержан в Москве

МИД РФ не нашел ничего нового в ответе ФРГ на запрос по Навальному

Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ

Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ
Умершие знаменитости

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

СКР начал проверку по факту обрушения в шахте в Туве

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 23,5 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 23,5 тыс. заболевших коронавирусом

Скончался посол России в ОАЭ

Гражданин Китая погиб при обрушении в шахте в Туве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');