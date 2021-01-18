Колесо шасси разрушилось при посадке самолета без людей во Владивостоке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Колесо шасси разрушилась при посадке самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы авиакомпании.

"Самолет малой авиации выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были только два члена экипажа, пассажиров не было. Во время выполнения учебно-тренировочного полета они совершили посадку в аэропорту Владивостока, нормальную посадку, не вынужденную, не аварийную, во время которой воздушное судно совершало пробег по ВПП. В это время произошло разрушение пневматика стойки шасси, если обывательским языком - шина снялась с обода. Это не разрушение стойки. Никаких механических повреждений нет, просто колесо "разулось". Пострадавших нет, ущерба нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что воздушное судно будет отбуксирована в ангар, после замены шины воздушное судно сможет продолжить полеты.

Инцидент не нарушил работу аэропорта Владивостока.

"Аэропорт работает. Однако два авиарейса из Петропавловска-Камчатского и Якутска ушли на запасной аэродром", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы.