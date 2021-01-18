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Что произошло за день: понедельник, 18 января

Арест Навального, приговор аспиранту МГУ Мифтахову, снежная лавина на горнолыжном курорте в КЧР, перенос ЧМ по хоккею из Белоруссии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Алексей Навальный арестован до 15 февраля. Представление ФСИН было рассмотрено в Химках в отделении полиции. В МВД объяснили это тем, что у оппозиционера не было результата теста на коронавирус. Защита намерена обжаловать арест. Суд рассмотрит вопрос об отмене условного наказания Навальному 2 февраля. Западные страны призывают освободить его.

- Масштабное производство вакцины от коронавируса центра "Вектор" начнется с февраля. Россияне смогут привиться этим препаратом уже с марта, а с апреля станет доступна вакцина центра имени Чумакова, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За сутки в России зарегистрированы еще 22 857 случаев COVID-19, ситуация стабилизируется в 72 регионах.

- США планируют ввести санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который будет задействован в достройке "Северного потока 2", и его владельца.

- Аспиранта МГУ Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима. Еще двое фигурантов дела о хулиганстве по мотивам политической ненависти получили условные сроки. Речь идет о нападении на офис "Единой России" 30 января 2018 года в Ховрино: тогда в здании разбили окно, внутрь была заброшена дымовая шашка.

- Лавина сошла на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии. Это произошло в 400 метрах от места принудительного спуска снежных масс. Погиб один человек.

- У пациентки с лимфомой были выявлены 18 мутаций коронавируса. В научном центре "Вектор" подчеркнули, что это единичный случай, не получивший распространение.

- МС-21 в ходе испытаний в "Жуковском" выкатился за пределы полосы. По данным источника, летчики-испытатели совершали экспериментальный полет. Экипаж не пострадал.

- Минск не будет принимать матчи ЧМ по хоккею 2021 года. Международная федерация хоккея сообщила, что решение принято в целях безопасности.

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