Лавров переболел коронавирусом

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переболел COVID-19 в легкой форме.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию. Но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку", - рассказал он в ходе ежегодной пресс-конференции. Так министр ответил на вопрос, планирует ли он прививаться от коронавируса.

"Вот я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - добавил Лавров.