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Окунуться в прорубь на Крещение решили только 13% россиян

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Большинство россиян (74%) не собираются идти на крещенские купания, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Согласно результатам исследования, распространенным в воскресенье, окунуться в прорубь на Крещение в этом году решили 13% россиян, среди респондентов в возрасте до 24 лет пойти на крещенские купания собираются 17%.

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Согласно опросу, российские мужчины в большей мере, чем женщины, настроены окунуться в прорубь на Крещение - 17% и 10% респондентов соответственно.

13% опрошенных пока еще не решили, идти на крещенские купания или нет.

Опрос был проведен 12-13 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 380 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Крещение

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