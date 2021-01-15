Врач предостерег от крещенских купаний желающих привиться от COVID

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Окунание в холодную прорубь может спровоцировать определенную реакцию иммунной системы организма, которая не позволит желающим пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил врач-пульмонолог екатеринбургской "Новой больницы", кандидат медицинских наук Алексей Кривоногов.

"Вакцинация (от коронавируса - ИФ), которая сейчас широко происходит, ставит определенные ограничения. Если вам предстоит вакцинация против коронавирусной инфекции или любая другая вакцинация, не советую окунаться в холодную воду, потому что (может произойти - ИФ) иммунологический стресс, можем его так назвать, иммунная система может по-разному ответить на такой холодовой режим, и могут быть определенные последствия. Надо понимать и ожидать эти риски, их надо учитывать", - сказал эксперт на пресс-конференции, организованной "Интерфаксом" в Екатеринбурге в пятницу.

Также Кривоногов отметил, что не стоит окунаться тем, кто недавно переболел острыми респираторно-вирусными инфекциями или коронавирусом, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ или другого заболевания на настоящий момент.

В условиях распространения COVID-19 нужно понимать, что если человек перенес это заболевание, "если у него сохраняются какие-то изменения в легочной ткани, если у него еще есть какие-то симптомы недомогания, это будет являться будет определенным противопоказанием". "Я бы не рекомендовал таким пациентам и людям окунаться в холодную воду", - сказал эксперт.

Кроме того, противопоказанием для купания в проруби является обострение хронических заболеваний или задокументированное наличие серьезных хронических болезней - например, болезни сердца или недавно перенесенный инфаркт миокарда и другие.

Также Кривоногов отметил важность соблюдения мер предосторожности на фоне распространения коронавирусной инфекции.

"Современные условия диктуют нам определенные понятия, когда должна быть социальная дистанция, обязательно должен соблюдаться масочный режим. Опасность заключается не в самом погружении в воду для какого-то числа людей, а именно в массовом скоплении людей. (Доказано, что - ИФ) вирус достаточно устойчивый при минусовых температурах", - сказал Кривоногов.

Крещенские купания на фоне пандемии

Как сообщалось, для крещенских купаний в Свердловской области в 2021 году будет открыто 108 купелей, 18 из них - в Екатеринбурге. В прошлом году для верующих было открыто 152 купели. По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах управления МЧС России по Свердловской области Ирины Каменных, число купелей уменьшено в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу на территории региона. Представители Екатеринбургской епархии в свою очередь призвали верующих во время купаний соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Также сообщалось, что власти Свердловской области посоветовали жителям региона избегать скопления людей у прорубей. Замгубернатора Павел Креков отмечал, что "никаких специальных ограничений" власти на время религиозного праздника вводить не будут и обеспечат безопасность.