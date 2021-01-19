ФСБ изъяла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали 27-летнего жителя Архангельска, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает управление ФСБ по региону во вторник.

В доме у мужчины обнаружили "30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты" для изготовления взрывчатых веществ, "а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур", говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств).