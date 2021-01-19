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Глава "Молодой гвардии" Великого Новгорода погиб в ДТП в Ленобласти

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава "Молодой гвардии" Великого Новгорода Андрей Азнауров погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского областного отделения "Единой России" во вторник.

"В ДТП в Ленобласти погиб исполнявший обязанности руководителя Новгородского регионального штаба "Молодой гвардии "Единой России" Андрей Азнауров", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что ДТП произошло накануне, 18 января, вечером. По предварительной информации, на 644-м км трассы "Нева" (Тосненский район Ленобласти) 24-летний житель Великого Новгорода, управляя автомобилем Audi, влетел в двигавшийся в попутном направлении Volvo с полуприцепом. Водитель Audi скончался на месте от полученных травм. Полиция проводит по факту аварии проверку.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что погибшим является Азнауров; автомобиль, за рулем которого он находился, принадлежит его 26-летнему знакомому.

Молодая гвардия Единой России Единая Россия Ленинградская область Великий Новгород

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